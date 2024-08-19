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Ярмольник о ситуации в мире: “Сложнее и страшнее, чем сегодня, никогда не было”

Ярмольник о ситуации в мире: “Сложнее и страшнее, чем сегодня, никогда не было”

Леонид Ярмольник. Фото mk.ruКак Леонид Ярмольник относится к будущему своих внуков? В ответ актер признался, что он очень беспокоится за Петра и Павла, так как в последнее время он сам чувствует себя не в своей тарелке.

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