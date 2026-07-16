Почему отставка премьер-министра Украины совпала с подписанием кабальных документов о передаче национальных ресурсов? Как получилось, что образование в Украине заменили курсами операторов дронов, а детские книги — боевыми инструкциями? В чём причина того, что мобилизация в Украине превратилась в охоту ТЦК на собственных граждан, а правозащитные механизмы исчезли? И как вышло, что обещания Зеленско… Читать далее: https://govorit.