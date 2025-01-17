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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Коростелев, Ардашев, Тиунов, Семиков, Горбунов выступят в квалификации спринта классикой

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 5-й этап Казань Мужчины Спринт, классический стиль  Начало квалификации – 10:00 по московскому времени, начало финалов – 12:00 по московсокму времени.

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