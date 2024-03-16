В Поморье на участках проголосовали почти 35 процентов избирателей

Избирательная комиссия Архангельской области опубликовала данные голосования на выборах президента на 12:00Так, в Поморье по данным на 16 марта (12:00) на участках проголосовало 258 067 человек, что составляет 34,68 процента от общего числа избирателей.
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