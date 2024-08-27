Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию властей США

Глава американской компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг признал, что правительство США оказывало давление на корпорацию с целью цензуры контента в соцсетях организации.
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