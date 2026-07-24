Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

24 июля Совет директоров Банка России проведет очередное заседание по ключевой ставке. Решение станет одним из ключевых экономических событий лета и определит условия кредитования экономики на ближайшие месяцы.
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