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Спички - не игрушка

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О медиаресурсе и свергателях режЫма

О медиаресурсе и свергателях режЫма

Наблюдаем некоторую тревогу в связи с проникновением хохлов и сочувствующих им в отечественное медиапространство, с понтом дела, мол, они добрых русских людей плохому научат и рано или поздно на майдан против власти вытащат.

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