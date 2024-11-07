📷❗️Росгвардия представляет методическую инфографику по противодействию различной бронетехнике противника из ручных противотанковых средств и стрелкового оружия.
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📷❗️Росгвардия представляет методическую инфографику по противодействию различной бронетехнике противника из ручных противотанковых средств и стрелкового оружия.