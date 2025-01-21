Трамп подписал указ о приостановке всех программ внешней помощи США

Ограничения будут действовать 90 дней, пока не будет проведён анализ их соответствия внешней политике Соединённых ШтатовПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ внешней помощи США, пишет RTVI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии