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Трамп подписал указ о приостановке всех программ внешней помощи США

Ограничения будут действовать 90 дней, пока не будет проведён анализ их соответствия внешней политике Соединённых ШтатовПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ внешней помощи США, пишет RTVI.

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