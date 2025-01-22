В Петербурге установили новые двери в парадных дома на улице Яблочкова

Исторические были давно утрачены В Петроградском районе Петербурга благодаря капитальному ремонту фасадов в парадных дома на улице Яблочкова, 2 установили новые двери, сообщили пресс-службе городского Фонда капитального ремонта.
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