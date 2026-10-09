Карлос Сайнс обвинил FIA в нарушении принципа спортивного равенства

Карлос Сайнс обвинил FIA в нарушении принципа спортивного равенстваWilliamsГонщик Williams Карлос Сайнс выразил недовольство решениями FIA, заявив, что в последнее время некоторые действия федерации ставят гонщиков в неравное положение.
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