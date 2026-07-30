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Шесть старых окон превратила в теплицу: эта конструкция служит годами и не боится весеннего холода

Шесть старых окон превратила в теплицу: эта конструкция служит годами и не боится весеннего холода

Старые деревянные оконные рамы со стеклом подходят для нового строительства: стекла пропускают свет, а дерево лучше сохраняет тепло, чем поликарбонат — на 2–3 °C, что помогает росту рассады ранней весной в импровизированной теплице.

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