Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: «Шаг влево, шаг вправо — к стенке поставим!»

Это жёсткое заявление прозвучало в адрес тех, кто не понимает, что коррупция недопустима. Лукашенко чётко обозначил свою позицию по отношению к тем, кто взятками и иными коррупционными действиями дискредитирует не только себя, но и всю власть в целом.
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