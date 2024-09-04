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Симулятор плохого ремонта, хоррор от авторов Shadowrun, релиз The Casting of Frank Stone…

Симулятор плохого ремонта, хоррор от авторов Shadowrun, релиз The Casting of Frank Stone…

Авторы Until Dawn и The Dark Pictures Anthology выпустили сюжетный спин-офф Dead by Daylight — The Casting of Frank Stone; создатели Shadowrun анонсировали хоррор GRAFT; студия Here Be Monsters представила олдскульный survival-horror LURKS WITHIN WALLS; Sony опубликовала некролог по .

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