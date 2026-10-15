Обвиняемый в убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова Сергей Камарницкий заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции, из-за чего рассмотрение его дела приостановлено.
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