Информация об отмене рейсов Wizz Air не подтвердилась

11:40 // Орган гражданской авиации опроверг сообщения о возможной отмене рейсов Wizz Air в Молдову. С соответствующей реакцией выступили представители авиакомпании, которые заявили, что Wizz Air подтверждает свою приверженность продолжению регулярных полетов в Республику Молдова и из нее.
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