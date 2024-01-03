Информация об отмене рейсов Wizz Air не подтвердилась

11:40 // Орган гражданской авиации опроверг сообщения о возможной отмене рейсов Wizz Air в Молдову. С соответствующей реакцией выступили представители авиакомпании, которые заявили, что Wizz Air подтверждает свою приверженность продолжению регулярных полетов в Республику Молдова и из нее.