Иностранцев выдворят из Калужской области за нарушение режима пребывания

Обнинский городской суд Калужской области принял решение о выдворении за пределы России десяти иностранных граждан, среди которых семеро — граждане Таджикистана и трое — граждане УзбекистанаОбнинский городской суд Калужской области принял решение о выдворении за пределы России десяти иностранных граждан, среди которых семеро - граждане Таджикистана и трое - граждане Узбекистана.