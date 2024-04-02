В Татарстане начался седьмой поток курсов обучения туротрасли по нацпроекту

Специалисты центра развития кадрового потенциала туристической отрасли, который был открыт в Казани в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», приступили к обучению участников седьмого потока курсов профессиональной переподготовки.
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