Захарова назвала признанием ошибки политики ЕС слова Борреля об Израиле

Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, говоря о том, что западный миропорядок повис на волоске из-за конфликта в секторе Газа, буквально признает ошибочность политики ЕС на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии