Проспекты Ленина и Красноармейский перекроют в Барнауле. Как организуют движение?

Перекрытия связаны с ремонтом изношенных инженерных сетей в городе С 1 июля 2024 года в Барнауле в связи с ремонтом объектов тепло- и водоснабжения перекроют участок на проспекте Красноармейский, там демонтируют трамвайные пути.
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