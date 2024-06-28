Проспекты Ленина и Красноармейский перекроют в Барнауле. Как организуют движение?

Перекрытия связаны с ремонтом изношенных инженерных сетей в городе С 1 июля 2024 года в Барнауле в связи с ремонтом объектов тепло- и водоснабжения перекроют участок на проспекте Красноармейский, там демонтируют трамвайные пути.