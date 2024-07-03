Владимир Путин в Казахстане встретится с рядом лидеров стран Азии

Президент РФ прибыл в Казахстан на заседание Совета глав государств ШОС, здесь же он встретится с Си Цзиньпином и коллегами из Турции, Азербайджана, Казахстана и МонголииСайт президента РФ Владимира Путина встречают в Астанечитайте на monocle.
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