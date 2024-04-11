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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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EA опровергла слухи об отмене ремейка Dead Space 2 – игра не разрабатывалась. Джейс...

EA опровергла слухи об отмене ремейка Dead Space 2 – игра не разрабатывалась. Джейс...

EA опровергла слухи об отмене ремейка Dead Space 2 – игра не разрабатывалась. Джейсон Шрайер подтвердил эту информациюEA опровергла сообщения о том, что ремейк Dead Space 2 находился в разработке, прежде чем был отменен, а представитель компании сообщил IGN: “Обычно мы не комментируем слухи, но эта история не имеет под собой никаких… источник.

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