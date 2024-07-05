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Царьград

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Министр обороны Белоусов отменил сроки носки формы в зоне СВО

Министр обороны Белоусов отменил сроки носки формы в зоне СВО

Теперь изношенную форму можно будет заменить сразу.По информации, предоставленной заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, министр обороны России Андрей Белоусов отменил требования к военнослужащим, касающиеся ношения формы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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