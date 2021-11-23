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В декабре планируют открыть новый детский сад на Иркутском тракте

В декабре планируют открыть новый детский сад на Иркутском тракте

В настоящее время в помещениях детского сада устанавливают мебель и оборудование. Открыть его планируется в декабре после завершения работы по лицензированию образовательной деятельности.

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