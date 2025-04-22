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Сроки готовности пляжей назвали власти Крыма

Сроки готовности пляжей назвали власти Крыма

В Крыму ведется активная подготовка пляжей к курортному сезону. В этом году на полуострове откроются около 340 пляжей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, его слова во вторник, 22 апреля 2025 года, РИА Новости.

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