Одуванчик или лопух? Как по сорнякам определить кислотность почвы

У опытных огородников даже сорняки работают на пользу будущему урожаю. Например, знали ли вы, что с их помощью можно определить кислотность почвы на вашем участке? О том, как это сделать и зачем вообще проверять землю на кислотность, написали авторы телеграм-канала «Дачный советник».