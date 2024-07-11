Одуванчик или лопух? Как по сорнякам определить кислотность почвы

У опытных огородников даже сорняки работают на пользу будущему урожаю. Например, знали ли вы, что с их помощью можно определить кислотность почвы на вашем участке? О том, как это сделать и зачем вообще проверять землю на кислотность, написали авторы телеграм-канала «Дачный советник».
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