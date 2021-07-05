Происшествия

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Перед судом в Алтайском крае предстанут пятеро граждан, занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю в Октябрьский районный суд г.

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