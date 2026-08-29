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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о пенальти в игре с «Факелом»: «ВАР посмотрел, значит, пенальти был. «Зенит» – лидер нашего футбола, поэтому любому спорному моменту уделяется особое внимание»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о пенальти в концовке игры с «Факелом» (1:0) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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