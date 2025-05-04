Эксперт оценил возможность наращивания военного потенциала ЕС

Несмотря на определенные успехи в интеграции оборонно-промышленных комплексов отдельных стран, в целом не просматривается возможность радикального наращивания военного потенциала ЕС, сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
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