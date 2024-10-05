Греко-католики Бандерастана изучают опыт неонацистов Эстонии в их борьбе с каноническим Православием

Глава УГКЦ Шевчук посетил с пастырским визитом Таллин. Глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) архиепископ Святослав Шевчук* посетил с пастырским визитом Таллин, где встретился с министром внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметсом, посетил Рийгикогу, пообщался с украинской общиной, а также провёл службу в кафедральном католическом соборе города.