Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лазарев
    О чем в спорите. Это две ветви одного народа их общий отец Авраам. И самый простой пример - русские и украинцы, в это...Израиль родился в...
  • Sergey Ivanov
    Говоришь, закон един для всех? Не может и не должен быть закон единым для всех! Потому что я хочу быть в своей стране...Израиль родился в...
  • Maxim
    С-400: просто - бизнес.."Надо ударить по ...

Греко-католики Бандерастана изучают опыт неонацистов Эстонии в их борьбе с каноническим Православием

Греко-католики Бандерастана изучают опыт неонацистов Эстонии в их борьбе с каноническим Православием

Глава УГКЦ Шевчук посетил с пастырским визитом Таллин. Глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) архиепископ Святослав Шевчук* посетил с пастырским визитом Таллин, где встретился с министром внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметсом, посетил Рийгикогу, пообщался с украинской общиной, а также провёл службу в кафедральном католическом соборе города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх