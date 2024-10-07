IT-специалист: внедрение нейросетей в работу не уменьшит количество рабочих мест

Новые технологии будут помогать сотрудникам лучше выполнять свою работу и откроют новые возможности для развития, заявил в беседе с RT аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.