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IT-специалист: внедрение нейросетей в работу не уменьшит количество рабочих мест

IT-специалист: внедрение нейросетей в работу не уменьшит количество рабочих мест

Новые технологии будут помогать сотрудникам лучше выполнять свою работу и откроют новые возможности для развития, заявил в беседе с RT аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

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