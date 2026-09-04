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Воронежские новости

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Статистика: число предпринимателей младше 35 лет выросло на 18%

Статистика: число предпринимателей младше 35 лет выросло на 18%

Доля предпринимателей младше 35 лет среди клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ достигла 22%, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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