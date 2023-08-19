Мировое обозрение

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Нужны ли России дорогостоящие высокоскоростные железнодорожные магистрали

Нужны ли России дорогостоящие высокоскоростные железнодорожные магистрали

Одна из самых интересных новостей в области российской экономики – это заявление президента Путина о готовности к реализации проекта высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), ранее неоднократно откладывавшегося по различным причинам.

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