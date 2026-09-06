Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с медведем в лесу

Бурые медведи обитают в лесах большинства регионов России от Дальнего Востока и Сибири до Подмосковья, где насчитывается 70–80 особей.
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В лесу? Уже пора рассказывать что делать если встретили медведя в своём дворе. И тигра тоже.