FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 780 подписчиков

“Нейтронные звёзды способны генерировать мощные вспышки света благодаря резонансу гравитации и света

“Нейтронные звёзды способны генерировать мощные вспышки света благодаря резонансу гравитации и света

«Погасшие» звёзды способны производить интенсивные вспышки света, как показали исследователи. Изучение этого явления может пролить новый свет на некоторые из самых масштабных и загадочных взрывов во Вселенной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх