“Нейтронные звёзды способны генерировать мощные вспышки света благодаря резонансу гравитации и света

«Погасшие» звёзды способны производить интенсивные вспышки света, как показали исследователи. Изучение этого явления может пролить новый свет на некоторые из самых масштабных и загадочных взрывов во Вселенной.
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