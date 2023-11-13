Порядок межзвездного прибытия

Писатели моделировали прибытие внеземного корабля в нашу Солнечную систему в целом ряде интересных научно-фантастических текстов – от “Рандеву с Рамой” Кларка (1973) до загадочных гостей из “Истории твоей жизни” Теда Чана, по мотивам которой Голливуд снял фильм “Прибытие” (2016).