Порядок межзвездного прибытия

Писатели моделировали прибытие внеземного корабля в нашу Солнечную систему в целом ряде интересных научно-фантастических текстов – от “Рандеву с Рамой” Кларка (1973) до загадочных гостей из “Истории твоей жизни” Теда Чана, по мотивам которой Голливуд снял фильм “Прибытие” (2016).
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