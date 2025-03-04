Управляющие компании в Подмосковье за неделю оштрафованы на 5,7 млн руб

За оказание ненадлежащим образом услуг населению по обслуживанию домов в общей сложности наложены штрафы на сумму более 5,7 млн рублей на управляющие компании Подмосковья, 4 марта сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.