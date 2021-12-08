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В Свердловской области прошел детский турнир по боксу «Здоровое детство»

В Свердловской области прошел детский турнир по боксу «Здоровое детство»

В Екатеринбурге прошел детский турнир по боксу «Здоровое детство», организованный Общественным советом при ГУ МВД России по Свердловской области и  Екатеринбургским клубом бокса.

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