«ПСЖ» на 16 очков оторвался от «Марселя» в Лиге 1. Осталось 9 туров

Команда Луиса Энрике разгромила «Ренн» (4:1), а команда Роберто Де Дзерби уступила «Лансу» (0:1). За 9 туров до завершения чемпионата парижане лидируют с 16-очковым отрывом – 65 против 49 баллов.
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