Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Яннис Адетокумбо вырос на 5 сантиметров и прибавил 14 кг мышечной массы с момента дебюта в НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо вырос на 5 сантиметров и прибавил 14,5 килограммов мышечной массы за 9 лет в НБА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх