"Батя -стрелок" и спасатель шапочек. Только мемы с Олимпиады-2024

Скандальное открытие парижской Олимпиады затмили спортсмены, ставшие героями мемов Олимпиада-2024 в Париже подарила нам не только яркие спортивные моменты, но и множество забавных мемов, которые быстро разлетелись по Сети.
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