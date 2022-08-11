На полигоне Ховд в Монголии состоялась церемония закрытия российско-монгольского военного учения «Селенга-2022»

На полигоне Ховд в Монголии состоялась церемония закрытия российско-монгольского военного учения «Селенга-2022»

Всего в учении приняли участие около 1200 военнослужащих, было задействовано порядка 300 единиц боевой и специальной техники .

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