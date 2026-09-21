Кажетта Ахметжанова: народные приметы на урожай

Народные приметы — это неотъемлемая часть быта наших предков. Передавая из поколения в поколение наблюдения за окружающим миром, люди научились по тем или иным признакам предсказывать погоду и понимать, когда и что лучше сделать по хозяйству.
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