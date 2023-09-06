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Более 300 млн евро за штуку. ASML начнёт поставки литографических машин нового поколения, которые запрещено продавать в Китай, до конца года

Более 300 млн евро за штуку. ASML начнёт поставки литографических машин нового поколения, которые запрещено продавать в Китай, до конца года

ASML, крупнейшая технологическая фирма Европы, которая доминирует на рынке литографии чипов, начнёт поставки оборудования нового поколения в этом году, несмотря на некоторые задержки с поставщиками, о чем сообщил генеральный директор Питер Веннинк.

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