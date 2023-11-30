Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

В Москве открыты 26 государственных ветеринарных клиник В своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве открыты 26 государственных ветеринарных клиник, круглосуточно работают выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных.