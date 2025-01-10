На 2025 год жителям Приангарья предоставлены льготы для проезда в пригородных поездах

В течение 2025 года в Иркутской области предоставляются льготы на проезд в пригородных поездах отдельным категориям граждан, включая инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, узников концлагерей и других, сообщает пресс-служба ВСЖД Бесплатный проезд для инвалидов и сопровождающих оформляется при предъявлении удостоверений.