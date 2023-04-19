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Что будет с Украиной: политические риски и угрозы

Что будет с Украиной: политические риски и угрозы

Прочел тут статью, из которой узнал, что: ▪️ Украине грозит новый майдан, потому что украинцы неизбежно окажутся разочарованы при неминуемом крахе созданных пропагандой обещаний «денег и справедливости»; ▪️ Зеленский ведет все более и более авторитарную политику, окружает себя «своими людьми», с которыми удобно «делать дела», а вовсе не эффективными управленцами; ▪️ В связи с этим погряз в коррупции еще до войны (и война буквально «спасла» его политическую карьеру), а сейчас появляются новые свидетельства его коммерческой заинтересованности и его окружения в происходящем; ▪️ Тем более что после месяцев достаточно эффективного военного лидерства у него случилась новая напасть — «мания величия», буквально «folie de grandeur», в рамках которых он считает себя величайшими политиком современности, «выше Байдена», а люди «уровня Макрона и Шольца» вообще перед ним никто; ▪️ В результате, на повестке дня все более и более громкие коррупционные скандалы вокруг военной и … .

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