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Русская весна

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Армия России рвётся к Курахово, продавливая оборону врага с юга (КАРТА)

Армия России рвётся к Курахово, продавливая оборону врага с юга (КАРТА)

Российские войска рвутся к Курахово: продавливают оборону врага с юга, чтобы перерезать дорогу снабжения ВСУ с запада.

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