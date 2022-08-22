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Полицейские задержали рабочего, похитившего электроинструменты из квартиры, в которой делал ремонт

Полицейские задержали рабочего, похитившего электроинструменты из квартиры, в которой делал ремонт

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Шатурский» задержали 46-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в краже имущества на сумму около 200 тысяч рублей.

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