Политика как он...
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Политика как она есть

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RT: Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел в России

RT: Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел в России

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел в России. Как сообщает источник RT в правоохранительных органах, речь идёт, в том числе, о статьях о терроризме и геноциде русскоязычного населения.

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